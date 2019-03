Congresso famiglie, Cesa: "Siamo per quella tradizonale, ma riconosciamo diversità"

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2019 Congresso famiglie, Cesa, siamo per quella tradizonale, ma no a discriminazioni e strumentalizzazione "Siamo per la famiglia tradizionale, ma non siamo beceri, ricosciamo le diversità della società di oggi. Ma no a strumentalizzazione." Così il segretario dell'Unione di Centro Lorenzo Cesa a margine del Congresso Nazionale dell'UDC a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev