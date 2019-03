Venezuela, il Parlamento Ue chiede libere elezioni presidenziali e fine della repressione

Il ritorno in Patria degli Amx dei "Black cats" dal Kuwait

Al Jaber, 28 marzo (Kuwait) - Il 28 marzo 2019 l'Aeronautica Militare italiana (fondata come Regia Aeronautica nel 1923) celebra il suo 96esimo anniversario. In questo video esclusivo di askanews, il ritorno in Italia dal Kuwait dei "Black cats" con gli Amx del 51esimo stormo di Istrana (Tv), al compimento della loro parte nella missione italiana "Prima Parthica" nell'ambito dell'operazione ...