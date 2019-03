Via seta, Di Maio: “Non è alleanza geopolitica ma occasione commerciale”

(Agenzia Vista) Washington, 28 marzo 2019 "Ho incontrato a Washington il segretario al Commercio Wilbur Ross. L'ho rassicurato sull'accordo sulla Via della seta con la Cina e gli ho ribadito che non si tratta di un'alleanza geopolitica, ma di un occasione commerciale per le aziende italiane". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maioincontrando la stampa a Washington. _Courtesy Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it