(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2019 Legittima difesa, Salvini: "Belissima giornata per gli italiani" Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta così l'approvazione definitva del ddl sulla legittima difesa al Senato: "Oggi 28 marzo 2019 è un bellissimo giorno, non per un partito, non per la Lega, non per Salvini, ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche il Parlamento ha sancito il sacrosanto diritto dei cittadini alla legittima difesa". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev