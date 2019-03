(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2019 Delrio: "Italia in recessione per colpa del Governo" "L'Italia è l'unico Paese in recessione, colpa delle scelte di un Governo che si prepara a mettere nuove tasse su famiglie e imprese". Queste le parole del capogruppo del Partito Democratico alla Camera Graziano Delrio rilasciate nella sala stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev