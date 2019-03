(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2019 La commozione della mamma di Tiziana Cantone alla conferenza su Ddl contro il revenge porn "Mia figlia non era più lei, è stata trattata come una prostituta". Queste le parole di Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, durante la presentazione in Senato del ddl del M5s contro il revenge porn. /courtesy facebook Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it