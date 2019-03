Mafia, arrestate a Catania per spaccio 24 persone del clan Santapaola-Ercolano

In anteprima "Dente delinquente" dei Musica da ripostiglio

Milano, 27 mar. (askanews) - In anteprima il video di "Dente delinquente" (Irma Records) il nuovo singolo della band Musica da ripostiglio. Il brano anticipa il loro nuovo disco di inediti, "Zan Zarà", in uscita il 19 aprile. "Dente delinquente", qui in un ampio stralcio, è una canzone che tratta una delle paure ataviche dell'essere umano, siamo cresciuti, infatti, con la minaccia di non mangiare ...