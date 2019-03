Brexit, Farage: "Meglio uscire senza accordo che con un altro trattato europeo"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 27 marzo 2019 "Se penso che il 'no deal' sia meglio di un trattato? E' stato presentato in Gran Bretagna come un accordo ma è un trattato. Ci chiedono di lasciare un trattato europeo per un altro trattato europeo. Spero che la Camera dei Comuni continui a rifiutarlo. Probabilmente avremo un'estensione, io lo preferirei piuttosto che questo trattato. Mi piacerebbe uscire senza accordo ma il primo ministro non lo farà quindi preferisco avere l'estensione così da liberarci di questo primo ministro, mettere al suo posto un vero primo ministro pro-Brexit e accettare che abbiamo perso tre anni della nostra vita." Così l’eurodeputato Nigel Farage (Ukip) rispondendo alle domande dei giornalisti su Brexit. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev