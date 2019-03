Selfie per Conte all'uscita del Senato, tante persone tentano di strappare una foto al presidente

Brexit, Farage: "Meglio uscire senza accordo che con un altro trattato europeo"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 27 marzo 2019 "Se penso che il 'no deal' sia meglio di un trattato? E' stato presentato in Gran Bretagna come un accordo ma è un trattato. Ci chiedono di lasciare un trattato europeo per un altro trattato europeo. Spero che la Camera dei Comuni continui a rifiutarlo. Probabilmente avremo un'estensione, io lo preferirei piuttosto che questo trattato. Mi piacerebbe ...