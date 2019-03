Nuovo Questore a Genova, Ciarambino: "Criminalità diffusa mio capitolo prioritario"

(Agenzia Vista) Liguria, 27 marzo 2019 "Le priorità sono quelle del contrasto alla criminalità diffusa e dello spaccio delle sostanze stupefacenti nel centro storico, i furti nei confronti delle persone anziane e delle fasce deboli, reati particolarmente odiosi, e anche i furti nelle abitazioni. Sono tutti fenomeni, peraltro già in calo, che vanno a incidere sulla percezione di sicurezza". Sono le parole del nuovo questore di Genova, Vincenzo Ciarambino, che oggi pomeriggio ha incontrato i giornalisti in Questura dopo il suo insediamento. Ciarambino arriva alla guida della polizia di Genova, città dove in passato ha già prestato servizio, dopo l'addio del suo predecessore Sergio Bracco, ora a capo della Questura di Milano / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev