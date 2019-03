(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2019 Salvini a Confindustria: "Dateci una mano a far crescere il paese, i signornò non servono" "Dateci una mano a far crescere il paese, i signornò non servono". Così Il ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta sulla sua pagina Facebook. Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev