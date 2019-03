Europee, Pizzarotti: "Italia in Comune e Più Europa insieme per costruire identità europeista"

Padoan: "L'Italia è su un sentiero stretto senza scorciatoie"

Roma, 27 mar. (askanews) - "Un sentiero stretto" senza "scorciatoie": e l'Italia dovrà percorrerlo tutto, con la pazienza di una formica, se vorrà rilanciarsi riducendo il proprio "ingente debito pubblico" , perché "la via maestra resta quella del controllo della finanza pubblica". E' quanto sostiene il professor Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'Economia dei governi Renzi e Gentiloni, in un ...