Cinema, Mattarella: “Chi nega che cultura non ha a che fare con economia, non è un vero economista”

(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2019 "La dimensione industriale del cinema, la sua valenza economica e produttiva, hanno grande importanza per il sistema Paese. E una dimostrazione ulteriore di quanto valga, e di quanto pesi la cultura nello sviluppo di una società moderna. Chi sostiene che la cultura non ha a che fare con l'economia, non è un vero economista". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la presentazione delle candidature per il David di Donatello, al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev