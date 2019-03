(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2019 Bus dirottato, Salvini: "Quacuno ha usato ragazzi per fare battaglia politica" "Ho la vaga impressione che qualcuno abbia utilizzato questi ragazzi per fare una battaglia politica. Io in questo caso mi sento colui che ha staccano la spina dell'attenzione mediatica". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro dell'Interno, durante la conferenza stampa aver premiato i ragazzi eroi del bus dirottato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it