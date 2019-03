Carceri, il Garante: "Sovraffolamento non è una fake news"

Tutti pazzi per Dumbo alla prima del film di Tim Burton a Roma

Roma, 27 mar. (askanews) - Tutti pazzi per Dumbo, a Roma è andata in scena l'anteprima italiana del film di Tim Burton, che ha riportato sul grande schermo con attori in carne e ossa la favola dell'elefantino con le orecchie troppo grandi. Il visionario regista presente alla prima ha sfilato sul red carpert, acclamato da fan e fotografi. La nuova avventura Disney in chiave live-action nelle sale ...