Di Maio: "Senza 'graffiate' clima governo sarebbe migliore"

(Agenzia Vista) New York, 27 marzo 2019 Luigi Di Maio, esclude un tagliando al contratto di governo. Quelli che il leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto alla Lega sono solo "chiarimenti politici". Parlando a New York alla stampa, il vice premier ha però ripetuto che "a me farebbe piacere che quando si decidono cose importanti come il decreto sblocca cantieri, che permetterà più investimenti e posti di lavoro in Italia, o la via della Seta che permetterà più export per le nostre imprese, non si provi sempre a graffiare quello che ottiene il Movimento 5 Stelle con una parolina. Questo potrebbe fare andare molto meglio il clima nel governo. Ma nulla che attenti alla stabilità del Paese né alla tenuta del governo. Ci mancherebbe altro" / Facebook Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev