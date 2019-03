Zingaretti ordina un pezzo di pizza al termine della direzione PD al Nazareno

Papa Francesco per la prima volta in Campidoglio, l'intervento in Aula Giulio Cesare in 2 minuti

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2019 Papa Francesco per la prima volta in Campidoglio l intervento in Aula Giulio Cesare in 2 minuti "Roma esige e merita la fattiva, saggia, generosa collaborazione di tutti; merita che tanto i privati cittadini come le forze sociali e le pubbliche istituzioni, la Chiesa Cattolica e le altre Comunità religiose, tutti si pongano al servizio del bene della città e ...