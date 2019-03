(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2019 Papa Francesco in Campidoglio: "Dotare lal capitale di leggi e risorse adeguate" Papa Francesco, per la prima volta in visita in Campidoglio, parla in Aula Giulio Cesare: "Questa peculiare identità storica, culturale e istituzionale di Roma postula che l'Amministrazione capitolina sia posta in grado di governare questa complessa realtà con strumenti normativi appropriati e una congrua dotazione di risorse" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev