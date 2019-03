(Agenzia Vista) Washigton, 26 marzo 2019 "Il Presidente sa e gli Stati Uniti sanno che l'America non ha amico migliore di Israele. Siamo pronti a lottare per i nostri valori comuni, siamo pronti a lottare, avete un alleato che è pronto a imbracciare le armi in difesa della libertà, della nostra terra. del nostro popolo e dei nostri valori comuni. Noi ammiriamo l'America e vi siamo riconoscenti, grazie Presidente.” Così il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, da Washington durante il bilaterale col presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev