(Agenzia Vista) Liguria, 26 marzo 2019 Incendio in Liguria il fumo arriva sulla A10 auto bloccate Sono in azione un Canadair e un elicottero per spegnere l'incendio che dalle 23 di ieri sta interessando il Comune di Cogoleto, nel ponente di Genova. I mezzi aerei sono di supporto ai 60 vigili del fuoco e circa 30 volontari che stanno operando per domare le fiamme / fonte Instagram Il mogugno genovese Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev