(Agenzia Vista) Strasburgo, 26 marzo 2019 Diversi musicisti davanti al Parlamento europeo a Strasburgo per sostenere la riforma del Copyright che verrà votata oggi dagli eurodeputati. La direttiva sarebbe nata per aiutare chi produce opere dell'ingegno a recuperare potere contrattuale nei confronti delle grandi piattaforme digitali come Google e Facebook. Molti artisti si sono schierati a favore della riforma tra gli altri, in Italia, Morricone, Piovani, Conte e Mogol. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev