Conte Con Cina lavoriamo in aree di crisi come Afghanistan

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2019 "Possiamo lavorare insieme in aree di crisi come l'Afghanistan": così il premier Giuseppe Conte alla presentazione di un libro sulla Cina alla sede della Civiltà cattolica. Il presidente del Consiglio ha sottolineato che l'Italia "può rivestire un ruolo molto importante nel dialogo" internazionale e può collaborare con Pechino nella "riforma delle architetture multilaterali" come nel caso delle Nazioni Unite e del Wto, dove la Cina ancora figura come paese emergente / Courtesy Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it