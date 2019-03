L'acceso confronto tra Calenda e Bannon sui migranti, l'ex-ministro: "Dovresti studiare di più"

Capotondi: sogno commedia e film in costume, ma non a Hollywood

Cortina, (askanews) - Cristiana Capotondi negli ultimi anni ha dato vita a personaggi intensi e drammatici: è stata Lucia Annibali, l'avvocatessa sfregiata in volto con l'acido dal suo ex, per una fiction tv, mentre nei film "7 minuti" di Michele Placido era un'operaia che lotta per i propri diritti e in "Nina" di Marco Tullio Giordana, una donna che subisce abusi sul lavoro. A maggio inizierà a ...