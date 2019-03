(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2019 Regionali Basilicata, Zingaretti: "Costruire alternativa a Salvini. Strada è lunga ma giusta" Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, commenta così il risultato del voto in Basilicata: "Conferma che l'alternativa a Salvini è il Pd e un nuovo centrosinistra da costruire. La strada è lunga perché eravamo sprofondati in terza posizione, però è la strada giusta: tornare tra le persone, unire e non dividere, nuove idee per l'Italia e questo è quello che faremo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev