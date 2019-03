Ius Soli, Sala: “Non averlo approvato è anche responsabilità della sinistra”

(Agenzia Vista) Milano, 25 marzo 2019 "Io ribadisco la mia posizione: lo Ius soli è un tema da affrontare, dopodiché do per scontato che il ministro Salvini non la veda così, ma è una questione importante. In tanti ci vogliono mettere il cappello". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala alla festa del Policlinico a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev