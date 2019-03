Russiagate, Trump annuncia: "Assoluzione totale, non c'è stata nessuna collusione" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) USA, 25 marzo 2019 "E' appena stato annunciato che non c'è nessuna collusione con la Russia, la cosa più ridicola che abbia mai sentito. Non c'è stata nessuna ostruzione e niente di simile. C'è stata una totale assoluzione. E' una vergogna che il nostro Paese e il vostro Presidente abbia dovuto passare questa cosa che è cominciata ancora prima che venissi eletto. Ed è cominciata illegalmente.” Queste le parole del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alla sua assoluzione dal Russiagate. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev