(Agenzia Vista) Potenza, 25 marzo 2019 Vito Bardi è stato eletto presidente della Basilicata, videoracconto della vittoria in 100 secondi Il centrodestra ha vinto le elezioni regionali in Basilicata dopo 25 anni di governo del centrosinistra. L'ex Generale Vito Bardi è stato eletto presidente della Regione con il 42% delle preferenze. Il candidato di centrosinistra, Carlo Trerotoli, ha raggiunto il 33% ed è stato eletto consigliere regionali, così come prevede la nuova legge elettorale regionale. Antonio Mattia, candidato per il Movimento 5 Stelle, ha ricevuto il 20% dei consensi senza riuscire ad essere eletto consigliere. L'outsider della sinistra, Valerio Tramutoli, alla sua prima candidatura con una lista civica "La Basilicata Possibile", ha invece raggiunto il 4%. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it