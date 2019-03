(Agenzia Vista) Giugliano in Campania (Na), 25 marzo 2019 Basilicata, Costa: " Ripercussioni sul governo? No, andiamo avanti tranquilli" "Ripercussioni sul governo? No, andiamo avanti tranquilli". Così Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, commenta il risultato delle regionali in Basilicata a margine dell'iniziativa sul tema delle bonifiche a Giugliano. AM Nwes Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev