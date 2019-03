(Agenzia Vista) Potenza, 25 marzo 2019 Elezioni Basilicta, Bardi: "Centrodestra unito ha cambiato quadro politico della Regione" "Inviterò Berlusconi, Salvini e Meloni in Basilicata per una grande festa, perché il centrodestra unito è riuscito a cambiare il quadro politico di questa Regione". Queste le parole di Vito Bardi, neo eletto presidente della Basilicata per il centrodestra, intervistato all'albergo dove ha atteso i risultati elettorali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it