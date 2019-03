Nave in avaria in Norvegia, le immagini dei soccorsi riprese dai passeggeri

(Agenzia Vista) Norvegia, 24 marzo 2019 Nave in avaria in Norvegia, le immagini dei soccorsi dei passeggeri La nave da crociera Viking Sky è andata in avaria nel corso di una tempesta in Norvegia. I passeggeri sono tutti salvi e la nave è stata ricondotta illesa al porto norvegese di Molde. Le immagini dei soccorsi filmate direttamente dai passeggeri /courtesy Twitter @Alexus309 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it