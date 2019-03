Stramilano, paracadutisti sorvolano il cielo di Milano durante la corsa

Elezioni Basilicata, il voto di Mattia, candidato presidente per il Movimento 5 Stelle

(Agenzia Vista) Vaglio (PZ), 24 marzo 2019 Elezioni Basilicata, il voto di Mattia, candidato presidente per il Movimento 5 Stelle Antonio Mattia, candidato presidente della Basilicata per il Movimento 5 Stelle, ha votato al seggio di Vaglio, in provincia di Potenza. Mattia si è presentato al seggio accompagnato dalla famiglia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it