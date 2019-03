(Agenzia Vista) Pignola (PZ), 24 marzo 2019 Elezioni Basilicata, il voto di Trerotola, candidato presidente per il centrosinistra Carlo Trerotola, candidato presidente della Basilicata per il centrosinistra, ha votato al seggio di Pignola, in provincia di Potenza. Trerotola è arrivato al seggio accompagnato dalla moglie. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it