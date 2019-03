Ius Soli, Sala: “La battuta di Salvini su Rami è senza senso”

(Agenzia Vista) Milano, 24 marzo 2019 "Io non voglio mettere il cappello su questi fatti, come fanno in tanti. I temi sono complessi. Certo la battuta di Salvini 'fatti eleggerè mi sembra una risposta che non ha senso. E' un modo per sfuggire al dibattito". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della partenza in piazza Duomo della Stramilano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it