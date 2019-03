Marcia per il clima a Roma, le voci dei manifestanti: "Il cambiamento climatico è la sfida del futuro"

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2019 Marcia per il clima, il cambiamento climatico e la piu grande sfida della nostra generazione "E' importantissimo essere qui, il cambiamento climatico sarà la più grande sfida del futuro." Così i manifestanti in piazza a Roma per la "Marcia per il clima e contro le grandi opere inutili e le devastazioni". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev