(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2019 Sanità, Giulia Grillo: "Sbloccato Turn Over dopo 15 anni" "Il numero che racchiude questo video è 15, perché dopo 15 anni siamo riusciti ad arrivare allo sblocco del Turn Over nella Sanità in tutta Italia". Queste le parole di Giulia Grillo, ministro della Saluta, in un video messaggio sui social. fonte Facebook_Giulia Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev