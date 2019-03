(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2019 Legittima difesa, Salvini: "Io non ho porto d'armi ma pronto a usare mattarello della nonna" "Se qualcuno ti entra in casa bisogna avere la possibilità di difendersi senza poi passare 10 anni in tribunale. Io non ho il porto d'armi, ma se qualcuno mi entra in casa sono pronto ad usare il mattarello della nonna". Queste le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, durante un comizio per le elezioni regionali in Basilicata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it