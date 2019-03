Italia-Cina, Mattarella: "Auspico prosegua confronto sui diritti umani"

Tav, Macron all'Agenzia Vista: "Non so se verrà fatta, dipende dagli Italiani"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 marzo 2019 Tav, Macron all Agenzia Vista, Non so se verra fatta, dipende dagli Italiani La risposta del presidente francese Emmanuel Macron alla domanda dell'Agenzia Vista sulla Tav: "Non so se verrà fatta, dipende dagli Italiani". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev