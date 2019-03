Italia-Cina, Centinaio: "Firmato accordo per sviluppo turismo e commercio agroalimentare"

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2019 ItaliaCina Centinaio Firmato accordo per sviluppo turismo e commercio agroalimentare Firmato al ministero delle Politiche Agricole la lettera di intenti sul turismo sostenibile tra il ministro cinese della Cultura e del turismo, S.E. Luo Shugang, e il ministro delle Politiche agricole e del turismo, Gian Marco Centinaio, che a margine dell'incontro ha spiegato: "Si tratta di accordi per lo sviluppo del turismo dall'Italia alla Cina e dalla Cina all'Italia, quindi la possibilità di poter intercettare tutti quei turisti cinesi che scelgono la destinazione Italia per le proprie vacanze. Altri accordi importantissimi che riguardano lo sviluppo del commercio su alcuni prodotti dell'agroalimentare, penso alle arance rosse, e il ministro Grillo firmerà un accordo che permetterà la possibilità di esportare in Cina carne suina italiana". Il ministro ha poi sottolineato che da questi accordi derivano "vantaggi economici, di occupazione, anche di immagine perché l'Italia diventa sempre di più un Paese di ottimi rapporti commerciali per quanto riguarda la parte agricola con la Cina perché ci viene riconosciuta l'altissima qualità dei prodotti dell'enogastronomia. Sul turismo ci confermiamo sempre di più la destinazione preferita dei turisti cinesi" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev