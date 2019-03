Tav, Macron: "Problema italo-italiano, non ho tempo da perdere" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 marzo 2019 "E' un problema italo-italiano, io penso che i temi europei siano sufficientemente importanti, come la Cina che affronteremo domani, le questioni commerciali e industriali, il nostro avvenire comune, ma credo che ogni volta che ci sono temi di divisione nazionale o domestici di un paese al Consiglio europeo si perde tempo e io non non ne ho molto da perdere." Così il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev