Contrabbando, sequestrati 14 quintali di sigarette a Gorizia

(Agenzia Vista) Gorizia, 22 marzo 2019 Un totale di 14 quintali di tabacchi esteri, per un valore commerciale di circa 250 mila euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Gorizia durante un controllo nei pressi del valico di confine di Sant'Andrea. Due persone, originarie della Romania e domiciliate rispettivamente in provincia di Milano e Campobasso, sono state denunciate in stato di liberta' per Contrabbando doganale / Courtesy Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it