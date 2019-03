700mila prodotti per 'skater' con falsi marchi sequestrati in diverse regioni

(Agenzia Vista) Ancona, 22 marzo 2019 Giubbotti, jeans, pantaloni, felpe, maglioni, t-shirt, cappelli, zaini, trolley, skateboard ed altro, in tutto 700 mila pezzi con il marchio contraffatto dei noti brand del settore dello streetwear, Supreme e Thrasher, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, sono stati sequestrati nel corso dell'operazione 'Golden Brand' dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona in diverse regioni: Marche, Emilia Romagna, Puglia, Campania, Sicilia, Lazio, Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto / Courtesy Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it