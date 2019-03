(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2019 Xi Jinping arriva a Roma, la lunga carovana del presidente passa a piazza Barberini Il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, è arrivato a Roma. Xi è in Italia per la firma del memorandum sulla Via della Seta. La lunga carovana del presidente ha attraversato piazza Barberini per portare il presidente in albergo. fonte Facebook Enrico M Goitre Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it