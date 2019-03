Bus in fiamme, Meloni: "Si revochi cittadinanza al colpevole"

Tre milioni di libri per i bambini che scelgono l'Happy Meal

Milano, 21 mar. (askanews) - Tre milioni di libri distribuiti ai bambini, come alternativa ai tradizionali giochi degli Happy Meal. Mc Donald's lancia il suo progetto lettura che punta a coinvolgere milioni di famiglie. Lo spiega Mario Federico, amministratore delegato di Mc Donald's Italia: "Ogni otto settimane due libri per avere una collana di 12 libri quest'anno. In un anno particolare in cui ...