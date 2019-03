(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2019 Flat tax Tria In legge bilancio avviato progetto riforma No stime per il futuro Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, risponde durante il Question Time in Aula al Senato: "La legge di bilancio 2019 ha potenziato il regime forfettario, e dal 2020 un milione e mezzo di soggetti usufruirà dei regimi agevolati, quasi il 40% dei titolari di partita Iva. Si tratta dell'avvio di un progetto di riforma che nel senso di una applicazione progressiva: nella prossima legge di bilancio potranno essere approfondite altre proposte, al momento non c'è alcuna stima ufficiale in merito". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev