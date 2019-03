Tentano riciclaggio di 1,1 miliardi di 'vecchie' lire in piccole tranche , 4 arresti in Campania

(Agenzia Vista) Napoli, 21 marzo 2019 Quattro misure cautelari, di cui 3 in carcere e una con il beneficio del domiciliari, e' il bilancio di una indagine per un tentato riciclaggio finalizzato a convertire in euro oltre un miliardo di lire. L'inchiesta coordinata della Procura di Napoli Nord e affidata ai finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma e al gruppo di Napoli vede destinatari del provvedimento restrittivo persone residenti a Calvi Risorta, Acerra, Casandrino e Napoli di un'eta' compresa tra i 64 e i 55 anni / Courtesy Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it