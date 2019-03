(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2019 Tav, Toninelli: "Dovere governo ridiscutere progetto. Io coerente" Nell'Aula di Palazzo Madama le mozioni di sfiducia individuale presentate da Forza Italia e Partito democratico nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Voglio ringraziare coloro i quali, con questa mozione, mi danno la possibilità di raccontare il lavoro fatto in questi nove mesi di governo. "E veniamo al Tav. Nel “contratto di Governo” si legge testualmente che: "Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Questo impegno è stato la stella polare della mia azione sul dossier in questi mesi. Si tratta di un obiettivo che nessuno ragionevolmente potrebbe contestare se si uscisse dalla sterile polemica e si considerasse anche solo la sproporzione dell’impegno finanziario tra l’Italia e la Francia, che è stato assunto dai Governi precedenti contro l’interesse nazionale. La ridiscussione è un dovere assunto dal Governo in Parlamento fin dalla sua nascita e ribadito testualmente attraverso due distinte mozioni: la prima, appena un mese fa, alla Camera dei Deputati e la seconda, solo due settimane fa, proprio qui al Senato della Repubblica. Ho agito in totale coerenza e trasparenza" così il ministro Toninelli durante il suo intervento Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev