(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2019 Mafia, 'Libera' in corteo in tutta Italia, da Palermo a Sanremo Sono migliaia i partecipanti alle manifestazioni organizzate da 'Libera' in occasione della Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La manifestazione principale si sta svolgendo a Padova, con Don Ciotti, fondatore di Libera, e Cafiero De Rhao, Procuratore Nazionale Antimafia. fonte Facebook_Libera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it