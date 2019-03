(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2019 "Ogni mattina un italiano si sveglia e sa che Toninelli farà una gaffe", la senatrice FI in Aula Nell'Aula di Palazzo Madama le mozioni di sfiducia individuale presentate da Forza Italia e Partito democratico nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. La senatrice di FI, Alessandra Gallone, in Aula: "Voi bloccate 28 grandi opere, 600 opere minori, ostacolate i cantieri privati: questo è un compito troppo gravoso per lei. Ma solo alla morte non c'è rimedio, noi con questa mozione dimostriamo di esserle amici, lo facciamo per lei, diamo lei il calcio finale e si dimetta" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev