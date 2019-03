(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2019 "Toninelli lo facciamo per te" protesta di FI in aula al Senato durante mozione sfiducia al ministro Nell'Aula di Palazzo Madama le mozioni di sfiducia individuale presentate da Forza Italia e Partito democratico nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. La protesta di Forza Italia con i cartelli "Toninelli lo facciamo per te" esposti dopo l'intervento della senatrice azzurra Alessandra Gallone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev