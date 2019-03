Dl reddito-pensioni, Camera approva fiducia con 323 voti favorevoli

Come nasce un elicottero? A Varese negli stabilimenti di Leonardo

Milano, 21 mar. (askanews) - Come nasce un elicottero? Come viene concepita, fabbricata e collaudata questa macchina così complessa ma allo stesso tempo versatile, in grado di trasportare in breve tempo uomini e materiali anche in zone impervie, prive di piste d'atterraggio e, soprattutto, fondamentali per prestare soccorso e salvare vite umane? Uno dei principali produttori mondiali di ...